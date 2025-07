Trânsito no DF sofre alterações com eventos neste fim de semana

O trânsito no Distrito Federal sofrerá alterações pelas equipes do Detran-DF neste fim de semana, devido à realização de eventos esportivos e culturais na cidade.

Na Praia

O Na Praia Festival acontece no Setor de Clubes (foto: Agência Brasília)

De sexta-feira (18/7) a domingo (20/7), o Detran-DF fará alterações no tráfego na área do Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), em razão do Na Praia Festival. A rotatória de acesso ao evento, na via SCES Trecho 2, foi fechada na manhã desta sexta-feira. Também foram interditados os retornos nesse trecho e instaladas sinalizações viárias, além da utilização de painéis eletrônicos de mensagens, para orientar os motoristas. Entre 0h e 3h de sábado (19/7), a via no sentido CICB será fechada, para estabelecimento de mão única, visando facilitar o fluxo durante a dispersão.

Corrida Poupex

A Corrida Poupex terá largada e chegada na Praça dos Cristais (foto: Agência Brasília)

No sábado (19/7), haverá mudanças no trânsito em razão da Corrida Poupex. O evento ocorrerá na Av. do Exército, com largada e chegada na Praça dos Cristais e terá percursos de 5 km e 10 km. As vias de acesso serão completamente fechadas a partir das 17h, permitindo o acesso apenas aos participantes e organizadores. A largada está programada para as 18h.

Durante o evento, equipes do Detran-DF realizarão constantemente a sinalização. Após o término da corrida, serão liberadas gradualmente as vias, em coordenação com os integrantes do staff organizador, encarregados da limpeza e recolhimento de materiais.

Configurações específicas de controle de tráfego estão previstas em pontos estratégicos, como a Via N1 e a Av. do Exército. Também serão instaladas barreiras e sinalização adicionais para gerenciar o fluxo e direcionar os veículos.

Festival Vamos Passear

No Parque da Cidade, o Festival Vamos Passear, reunirá ciclistas (foto: Agência Brasília)

O Parque da cidade também recebe eventos neste fim de semana. No domingo (20/7), das 5h às 12h, o acontecerá o Festival Vamos Passear 2025. O evento começa com a largada do passeio ciclístico às 8h, no Estacionamento 11. As equipes do Detran-DF estarão no local, para garantir a efetividade do trânsito e segurança dos ciclistas ao longo do percurso.

*Com informações da Agência Brasília