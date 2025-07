Vídeo: Homem é flagrado furtando tampa de bueiro na Asa Norte

Após denúncias, homem foi flagrado com tampa de bueiro na mão - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso após furtar tampa de bueiro na Asa Norte, na madrugada de sábado (19/7). Moradores da região denunciaram o furto e os policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM/PMDF) o flagraram com a tampa nas mãos. Veja vídeo do momento exato em que o homem furta o objeto.

Segundo a Polícia Militar, o homem já havia sido detido em 2023 por furto de cabos de energia e possui passagens por furto e roubo em Formosa (GO). Ele foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia.

