Trio é preso após atacar pedestres com fogos de artifício na W3 Norte

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deteve três homens, de 23, 26 e 28 anos, na madrugada desta quinta-feira (17/7), após lançarem fogos de artifício contra pessoas que estavam na frente de um bar localizado na W3 Norte, quadra 702/703.

Uma equipe do 3º Batalhão flagrou o momento em que os ocupantes de um veículo preto arremessavam os foguetes em direção aos frequentadores do estabelecimento conhecido como Bar do Alexandre. Os policiais realizaram a abordagem e encontraram no interior do carro uma porção de substância semelhante a maconha, diversas latas de cerveja, três pedaços de madeira, uma marreta e máscaras usadas pelos envolvidos para cobrir o rosto.

O condutor, de 28 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado por dirigir sem habilitação e pela recusa do exame. Duas vítimas, de 59 e 37 anos, foram identificadas no local como alvos diretos da ação.

O trio foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia para registro e providências legais. A PMDF reforça que ações como essa colocam em risco a integridade das pessoas e não serão toleradas.