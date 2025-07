Vídeo: Homem é pego saindo de bueiro após furtar fios de energia

Na madrugada deste domingo (20/7), um homem de 30 anos foi preso após ser flagrado furtando cabos de energia de um bueiro na Rua 25 Norte, em Águas Claras, em frente a um colégio da região. Veja vídeo do momento exato em que o homem é flagrado.

A denúncia apontava que o suspeito estaria dentro do bueiro, retirando os fios. Quando o Grupo Tático Operacional 37 (GTOP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou, encontrou o homem com uma mochila contendo fios de cobre, além de dois alicates. Ele foi levado à delegacia e autuado em flagrante.

