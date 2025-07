Mais de 800 vagas de emprego estão abertas na capital nesta terça-feira

As vagas podem ser conferidas através do apllicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Estão abertas, nesta terça-feira (22), 814 vagas de emprego no Distrito Federal. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade, com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 4 mil.

Entre os destaques, estão três vagas de estágio para estudantes de marketing, arquitetura e engenharia civil. As oportunidades são para atuação na Asa Sul, com bolsas a partir de R$ 500 por quinzena. É exigido ensino superior em andamento na respectiva formação.

Também são ofertadas nove vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs), uma para auxiliar de limpeza e oito para atendente balconista, com salários de até R$ 1,7 mil.

Há 50 postos de trabalho para atendente de lojas, com salário de R$ 1,6 mil e exigência de escolaridade até o ensino fundamental incompleto. Não é necessária experiência anterior. As vagas de salário mais alto são para o cargo de auxiliar de pedreiro. Ao todo são 65 vagas oportunidades, com remuneração a partir de R$ 2,4 mil, podendo chegar a R$ 4 mil. O cargo tem exigência mínima de ensino fundamental incompleto.

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, abertas de segunda a sexta, das 8h às 17h.