Jovem de 19 anos é preso por pedofilia e extorsão no Recanto das Emas - (crédito: Material cedido ao Correio )

Um homem de 19 anos foi preso nesta segunda-feira (21/7), no Recanto das Emas, acusado de pedofilia e extorsão. Ele utilizava redes sociais e jogos online para atrair menores de idade. Após o contato inicial, o suspeito trocava fotos e vídeos de cunho erótico com as vítimas, para em seguida extorqui-las e constrangê-las.

De acordo com Fernando Fernandes, delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia, o acusado possuí passagens policiais por violência doméstica e três estupros de vulnerável. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, pen drives e computadores. Nestes dispositivos, foram encontrados vários arquivos de pornografia infantil.

A polícia acredita que o jovem faça parte de uma rede internacional de pedofilia. As vítimas do suspeito foram encontradas não apenas no Recanto das Emas, mas também em outras regiões administrativas, como Gama e Samambaia, e até mesmo na Bahia.