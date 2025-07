Caminhão com arroz escondia quase uma tonelada de cocaína em Goiás

Essa é a maior apreensão da droga já registrada no estado - (crédito: Divulgação)

Quase uma tonelada de cocaína foi apreendida na última quarta-feira (23/7) em Porangatu, no norte de Goiás. Em uma operação que integrou a Polícia Federal (PF) e a Polícia Militar de Goiás (PMGO), através do GIRO, COD e PM/2, a droga foi encontrada escondida entre fardos de arroz no compartimento de carga de um caminhão. Um homem foi preso.

Com base em informações de inteligência compartilhadas entre os órgãos, equipes do GIRO e COD abordaram um caminhão que transportava vários fardos da droga. O motorista foi levado à Superintendência da PF em Goiânia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O caminhão foi apreendido.

Segundo as estimativas, a operação representou um prejuízo que pode chegar a R$ 60 milhões à associação criminosa. Esta é a maior apreensão da droga já registrada no estado.