ROTAN apreende armas e mais de 9 kg de drogas em Águas Lindas de Goiás

Na noite desta terça-feira (22/7), policiais militares prenderam cinco homens por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo em Águas Lindas de Goiás.

A equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (ROTAM), juntamente com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) do Entorno Oeste da Polícia Militar de Goiás, recebeu informações sobre um veículo roubado que seguia para a cidade e, ao abordar uma residência suspeita, flagrou dois homens tentando fugir portando armas de fogo. Após negociação com uma advogada, os policiais entraram no imóvel e localizaram um fundo falso com armas, munições e aproximadamente 9,3 kg de drogas (entre crack, cocaína e maconha), além de balanças, prensa, celulares, dinheiro em espécie e um veículo usado na atividade criminosa.

Os cinco presos, com idades entre 19 e 30 anos, foram encaminhados à delegacia local para os procedimentos legais. Todo o material apreendido também foi recolhido para investigação.