Condomínio de Bolsonaro, no Jardim Botânico, ficará sem luz nesta segunda-feira (28/7)

A entrada do condomínio Solar de Brasília tornou-se ponto de concentração de bolsonaristas. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O condomínio Solar de Brasília, na Área Especial 01 do Jardim Botânico, terá o fornecimento de energia interrompido nesta segunda-feira (28/7). A interrupção ocorrerá das 10h às 16h para que sejam feitas melhorias e modernização da rede elétrica da região. Entre os moradores do Solar de Brasília está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Desde o dia 18 de julho, o ex-presidente Jair Bolsonaro usa tornozeleira eletrônica e está submetido a uma série de medidas cautelares estipuladas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro não pode sair de casa entre 19h e 6h dos dias da semana, além de estar proibido de deixar a residência no Solar de Brasília nos finais de semana.

No horário da interrupção, Bolsonaro poderá sair do condomínio.

Caso a manutenção termine antes do previsto, a rede voltará a funcionar sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções no fornecimento de energia em alguma região sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.