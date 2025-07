Confronto armado em Sobradinho resulta em morte e ferido

Ataque a tiros em Sobradinho 2 deixa um morto e outro ferido - (crédito: Um homem morreu e outro ficou ferido após um ataque a tiros na Avenida Central de Sobradinho 2. O crime ocorreu por volta das 23h40 desse domingo (27/7) e as circunstâncias são investigadas pela Polícia Civil (PCDF). O Correio apurou que criminosos passaram pelo local efetuando diversos disparos contra um homem de 28 anos, identificado como Rafael Rodrigo Bonfim Pires da Silva. Rafael estaria em um bar, no Gole de Ouro. Uma segunda pessoa não identificada, que passava pelo local, teria levado dois tiros nas pernas. Ele foi transferido ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Policiais militares e bombeiros estiveram no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Rafael apresentava perfurações no rosto, tronco e abdômen. Ele morreu no local. O caso é apurado pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).)