Polícia Civil apreende arsenal irregular

As armas foram recolhidas e encaminhadas à perícia técnica - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil (PCDF) apreendeu, nesta quarta-feira (02/07), armas de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) do Distrito Federal. Mesmo após a cassação dos registros junto ao Exército Brasileiro, e do vencimento do prazo legal de 90 dias para regularização, eles mantinham os armamentos em situação irregular.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, os agentes da PCDF encontraram um verdadeiro arsenal. Foram apreendidas oito armas de fogo: três pistolas, dois revólveres, duas carabinas e um fuzil. Mais de mil munições de variados calibres foram localizadas, além de equipamentos como uma mira holográfica e uma luneta de precisão, usadas para aumentar a letalidade e a acurácia dos disparos.

Segundo a corporação, o material estava armazenado de forma irregular, contrariando o que prevê a legislação brasileira sobre o controle de armamentos. O arsenal foi recolhido e encaminhado à perícia técnica. Os envolvidos devem responder por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, cujas penas podem chegar a seis anos de prisão, mais multas.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a manutenção de armas após a perda do registro configura crime e alertou que a fiscalização sobre os CACs tem se intensificado, especialmente diante do aumento de casos envolvendo o uso indevido desse tipo de armamento. A corporação ainda reforçou que ações como a Operação Nêmesis têm o propósito de retirar armas em situação irregular de circulação, reduzindo os riscos de tragédias motivadas por impulsos, conflitos interpessoais e outros crimes violentos.