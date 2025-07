Setor Habitacional Jóquei Clube terá capacidade para 52 mil habitantes

O novo presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), Celestino Fracon Júnior, falou sobre a criação do novo bairro, o Setor Habitacional Jóquei Clube, durante o CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília — desta segunda-feira (28/7). Às jornalistas Mariana Niederauer e Mila Ferreira, ele ainda comentou a respeito da doação de terrenos realizados pela Ademi-DF para viabilizar a regularização do novo bairro.

“O Setor Jóquei Clube fica localizado entre o Setor de Inflamáveis, Vicente Pires, EPTG e Estrutural. O local terá uma área de 2.2 milhões de km² e tem uma população estimada de 50 a 52 mil de moradores”, detalhou. Ele destacou que o projeto do novo bairro considerou preocupações ambientais e de transporte, proporcionando modernidade para os moradores.

Os lotes que compõem o Setor Jóquei Clube foram doados pela Ademi ao Governo do Distrito Federal (GDF). Francon Júnior observou que isso garante a regularidade das áreas e proporciona novos empregos e distribuição de renda. “Sabemos que, por se tratar de projetos muito complexos, o governo tem um dificuldade em relação ao tempo. Por causa disso, repetimos a mesma tática que utilizamos no Noroeste. Doamos o projeto de forma integral ao GDF para que o governo possa transformar esse terreno em um lote”, explicou.

A altura dos edifícios também foi um dos temas abordados na entrevista. De acordo com o presidente da Ademi-DF, o projeto do bairro foi feito junto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para garantir que as regras de tamanho de construção sejam seguidas. “O bairro tem uma grande avenida central e, seguindo as orientações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF) e do Iphan, os prédios mais altos ficarão perto desta avenida e será feito um escalonamento de alturas à medida em que as construções se aproximarem das bordas da avenida, tendo edifícios de 21 metros até 51 metros de altura”, completou.

