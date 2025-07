Audiência pública sobre travessias do Eixão terá nova etapa nesta segunda

Na primeira audiência, realizada em março deste ano, foram discutidas propostas como a redução do limite de velocidade no Eixão, a reforma das passagens subterrâneas e a criação de um grupo de trabalho para desenvolver soluções integradas de mobilidade urbana. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O debate sobre a segurança nas travessias do Eixão terá continuidade nesta segunda-feira (28/7), às 14h15, com uma nova etapa da audiência pública promovida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Nesta fase, representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apresentarão suas conclusões técnicas sobre a segurança viária no Eixão e nos Eixinhos, além das condições das travessias para pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência.

Na primeira audiência, realizada em março deste ano, foram discutidas propostas como a redução do limite de velocidade no Eixão, a reforma das passagens subterrâneas e a criação de um grupo de trabalho para desenvolver soluções integradas de mobilidade urbana. A sessão contou com a presença de autoridades, especialistas, representantes da sociedade civil e familiares de vítimas de acidentes de trânsito.

A audiência integra a ação civil pública movida pela Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb), em março de 2024, com o objetivo de garantir maior acessibilidade e proteção aos que transitam pela área. O processo tem como réus o Governo do Distrito Federal, a Novacap, o Detran-DF, o DER-DF, a CEB Iluminação Pública e o SLU.

A sessão será híbrida, realizada presencialmente na sala de audiências da Vara e com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT) no YouTube.