Motorista embriagado é preso após fuga e direção perigosa em Santa Maria

Um motorista foi preso por embriaguez e direção perigosa na região de Santa Maria. A ação aconteceu na noite deste domingo (27/7), durante um bloqueio do Grupo de Operações de Trânsito (GOT). Um veículo desobedeceu à ordem de parada e deu início a uma fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, o condutor colidiu com uma carretinha.

Após isso, a equipe de policiais iniciou o acompanhamento até conseguirem fazer a abordagem, quando o motorista foi submetido aos procedimentos legais.

O motorista foi identificado e conduzido à 20ª DP.