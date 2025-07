Homem agride a mãe após não poder entrar com a namorada em casa

Um homem de 33 anos foi preso, suspeito de agredir e danificar objetos da casa da própria mãe, de 66 anos, após não ser autorizado a entrar com a companheira na residência. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (25/7), no Conjunto N da QR 118, em Santa Maria.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe do 26º Batalhão foi acionada por volta das 19h e, chegando no local, encontrou a vítima visivelmente abalada.

De acordo com o relato da idosa, o filho havia forçado entrada na residência, quebrado diversos itens e a empurrado após um desentendimento. Ela afirmou que o homem se exaltou porque não deixou que levasse a companheira para dentro de casa.

O suspeito não estava no local quando a PMDF chegou, mas foi localizado durante patrulhamento, próximo à residência. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde foi enquadrado por dano e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com a Polícia Militar, o homem autor tinha passagens anteriores por ameaça, injúria, resistência e vias de fato.