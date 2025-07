DF recebe 444 novos ônibus da viação Pioneira nesta terça (29/7)

A frota de ônibus da viação Pioneira recebeu um reforço nesta terça-feira (29/7), com a apresentação de 444 novos ônibus. Destes, uma parte foi entregue em 2025 e o restante no início do próximo ano. O evento, realizado no Eixo L Sul, também marcou o lançamento oficial do aplicativo gratuito DF no Ponto, que permite o acompanhamento em tempo real das frotas.

Durante o anúncio, o governador do DF, Ibaneis Rocha, destacou as políticas de mobilidade realizadas desde o início do mandato. “A gente vem desde 2019, quando assumimos o governo, trabalhando juntamente com as empresas, com a participação da Secretaria de Mobilidade e também utilizando bastante tecnologia. Antigamente, na época do DF Trans, tínhamos muitos casos de corrupção e má gestão. Com a reorganização e a atualização dos contratos, conseguimos que as empresas renovassem toda a frota de ônibus”, afirmou.

O chefe do Buriti também garantiu que até o fim do seu mandato renovará toda a frota de ônibus da capital. "A mobilidade, antes apontada como o terceiro maior problema da população, hoje não aparece nessa relação, devido resultado os investimentos em infraestrutura e expansão da malha viária", ressaltou. O governador citou obras como a continuidade do BRT Sul até o Park Shopping, a futura implantação do BRT Norte, a construção de viadutos, como o de Planaltina, cuja ordem de serviço será assinada em 14 de agosto e a concessão da Rodoviária do Plano Piloto, que passa por revitalização.

“Mobilidade se faz com melhores vias, para que as pessoas sofram menos e percam menos tempo também dentro do transporte público. Mobilidade se faz com renovação de frota, para que as pessoas possam acessar veículos mais novos e que não quebram com tanta facilidade”, salientou Ibaneis.

Segundo Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade, parte dos novos veículos tem o objetivo de atender à expansão urbana do DF. “Não estamos apenas renovando a frota. O transporte de Brasília foi o primeiro do Brasil a recuperar o número de acessos pré-pandemia. Por isso, destes 444 ônibus, 114 são reforços para regiões em crescimento, como Itapoã, Paranoá, São Sebastião, Santa Maria e Gama. Já chegaram os 70 primeiros, com 25 destinados ao reforço, e até 2026 outras bacias também vão receber novos coletivos”, explicou.

O secretário também apresentou o aplicativo “DF no Ponto”, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. “Ele permite ao usuário saber qual ônibus chega na sua parada e a que horas, podendo planejar a viagem. A frota pode ser acompanhada em tempo real. É uma ferramenta que faltava e agora está em versão inicial. A gente espera que as pessoas testem, critiquem e deem feedback para a gente evoluir”, afirmou.

Zeno garantiu que o uso da plataforma não impacta na tarifa, que segue congelada. “A tarifa média do DF continua sendo uma das mais baixas do país, R$ 3,94. E seguimos com gratuidade aos domingos e feriado”, concluiu.