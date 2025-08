Preso por pornografia infantil é surdo-mudo e teve interrogatório em Libras

Gilberto Firmo, 52 anos, um dos tios da ex-primeira dama do Brasil Michelle Bolsonaro, preso em flagrante por armazenar pornografia infantil, é surdo-mudo. A condição exigiu que a operação policial contasse com o apoio de um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para garantir a comunicação entre os agentes e o investigado.

O homem foi preso nesta sexta-feira (1º/8) em razão de uma ordem judicial expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) — ordem cumprida pelos policiais civis goianos e da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Os policiais estiveram na casa de Gilberto, em Ceilândia, para cumprir um mandado de busca e apreensão. No celular dele, foram encontradas várias imagens e vídeos de cunho pornográfico infantil, motivo pelo o qual ele foi detido em flagrante. Segundo o delegado João Guilherme, chefe da DRCC, a ação contou com peritos do Instituto de Criminalística (IC) e intérprete de libras.

“As investigações continuam no sentido de verificar quem produziu esses vídeos armazenados por esse homem. Na delegacia, ele confessou e, se condenado, pode pegar até quatro anos de reclusão por armazenamento de material pornográfico infantil”, detalhou o delegado.



Procurado pelo Correio, o advogado de defesa de Gilberto, Samuel Magalhães, explicou que a audiência de custódia do acusado deve ser feita neste sábado (2/8). "Esclarecemos que a defesa ainda não teve acesso integral aos autos do inquérito policial, tampouco ao conteúdo do material apreendido, razão pela qual qualquer manifestação conclusiva será feita em momento oportuno, com base na análise técnica e responsável dos elementos constantes dos autos."