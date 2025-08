Ônibus passa por quebra-molas apagado e impacto fere cinco passageiros

O Correio apurou que o quebra-molas estava com a sinalização comprometida — a pintura praticamente apagada —, o que teria causado o acidente - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Cinco pessoas ficaram feridas após dois ônibus passarem por um quebra-molas sem sinalização, em frente ao Residencial Santos Dumont, em Santa Maria. As vítimas, de 24, 25, 27, 47 e 60 anos, foram levadas ao hospital da cidade com dores e inchaços.

O Correio apurou que o quebra-molas estava com a sinalização comprometida — a pintura praticamente apagada —, o que teria causado o acidente. Com o impacto, os passageiros foram arremessados ao chão dos ônibus.

Os cinco feridos estavam nos dois coletivos e apresentaram dores na lombar, no ombro, na cabeça e sinais de fratura na pelve. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros. Os passageiros feridos receberam atendimento no Hospital Regional de Santa Maria.