Mestre Moo Shong Woo é homenageado pelos 51 anos do Tai Chi Being Tao

A Associação Being Tao promoveu, na tarde deste sábado (2/8), uma cerimônia em homenagem aos 51 anos do Tai Chi Being Tao, o Caminho do Viver, movimento liderado pelo Grão Mestre Moo Shong Woo, 94 anos — que foi agraciado na ocasião. O evento ocorreu no Auditório Tom Jobim, no Templo da Vontade.

Há 51 anos, o Mestre Woo dedica a vida às artes marciais chinesas e às práticas da Medicina Tradicional Chinesa, como o Tai Chi Chuan e o Chi Kung. As aulas são ministradas na Praça da Harmonia Universal, na Asa Norte.

Além das técnicas corporais, os praticantes também se envolvem em atividades como meditação, automassagem, energização solar e exercícios de gratidão e perdão. No evento de comemoração, estiveram presentes autoridades, jornalistas e praticantes.