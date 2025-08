Veja quais endereços de Planaltina ficarão sem luz hoje (4/8)

Nesta segunda-feira (4/8), endereços de Planaltina ficarão sem energia das 10h às 16h para modernização da rede elétrica da região. As regiões afetadas serão: Estância Mestre d'Armas V (MD 2, MD 8 e MD 10), a Estância Mestre d'Armas VI (Quadra 3, Bloco 18) e a Bica do DER, nas chácaras 3, 8, 10, 11 e 15 A. A Neoenergia informa que a interrupção é feita para garantir a segurança das equipes durante o serviço.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além do desligamento programado, outras regiões podem ficar sem energia sem que haja comunicação prévia. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que usem aparelho adaptado.