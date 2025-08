Vídeo: embriagado, homem ao volante ameaça motorista com facão no Areal

Um homem de 66 anos foi filmado enquanto ameaçava uma motorista com um facão, em uma via do Areal. Nas imagens, registradas pela vítima, ele aparece dirigindo de forma imprudente, fazendo zigue-zague na pista e levantando o facão pela janela do carro.

Em determinado momento, o condutor reduz a velocidade e emparelha o veículo com o da vitima, voltando a exibir a arma em tom de ameaça. Veja o vídeo:

De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o suspeito foi detido em flagrante pela Polícia Militar (PMDF) por dirigir sob efeito de álcool. Ele foi levado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e liberado após pagamento de fiança.