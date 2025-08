A rota da cetamina: do uso veterinário à venda em atacado para o tráfico

Cinco clínicas veterinárias, agropecuárias e distribuidoras de medicamentos controlados localizadas em Minas Gerais e em Goiás tornaram-se o maior polo distribuidor ilegal de cetamina do país. Administradores dessas empresas entraram na mira da Polícia Civil (PCDF) por integrar um esquema de venda clandestina do anestésico a traficantes — a droga, autorizada apenas para uso veterinário, era desviada para festas clandestinas, onde servia como entorpecente recreativo.

A operação Nêmesis, desencadeada pela 5ª Delegacia de Polícia (área central) nesta quarta-feira (6/8), é desdobramento de uma investigação que já havia levado à prisão de um morador do DF responsável por fornecer cetamina em eventos voltados ao público LGBTQIA+. Mensagens extraídas do celular do suspeito revelaram que ele comprava o produto de um veterinário de Ceilândia. Na segunda fase da investigação, os policiais chegaram ao profissional e descobriram que ele adquiria a cetamina de uma agropecuária em Valparaíso (GO), no Entorno do DF.

Em dezembro do ano passado, a PCDF cumpriu mandado de busca e apreensão contra o dono do estabelecimento, no âmbito da operação Los Hermanos. A análise do celular do suspeito revelou conexões com o núcleo empresarial de Minas e Goiás, encarregados de vender, em atacado, a substância a traficantes.

Ordens judiciais

A nova etapa da operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nas cinco empresas e nas casas de cinco pessoas envolvidas no esquema. De acordo com o delegado Rafael Catunda, as apurações revelaram que os envolvidos adulteravam receitas e notas fiscais veterinárias com o objetivo de simular legalidade e desviar os frascos de cetamina para o comércio ilícito. Por essa razão, além dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, eles poderão responder pelo crime de falsificação de documento particular.

Embora autorizada para sedação de animais de grande porte, a cetamina tem sido cada vez mais utilizada como droga recreativa, principalmente em festas clandestinas. Os efeitos colaterais vão de alucinações e dissociação mental à dependência química e, em casos extremos, morte.