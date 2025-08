Polícia apreende 4 mil frascos de cetamina

A Polícia Civil do DF (PCDF) desencadeou a operação Nêmesis e apreendeu, nesta quarta-feira (6/8), mais de 4 mil frascos de cetamina — a segunda maior apreensão já registrada no Brasil. Segundo a polícia, a substância, com 50ml em cada frasco, seria suficiente para anestesiar 80 mil cães de porte médio, 100 mil gatos e 4 mil cavalos.

A operação foi desencadeada pela 5ª Delegacia de Polícia (área central), que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e Goiás. Os investigados são cinco pessoas e cinco empresas do ramo veterinário, entre clínicas, agropecuárias e distribuidoras de medicamentos controlados.

De acordo com o delegado Rafael Catunda, as apurações revelaram que os envolvidos adulteravam receitas e notas fiscais veterinárias com o objetivo de simular legalidade e desviar os frascos de cetamina para o comércio ilícito. Por essa razão, além dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, eles poderão responder pelo crime de falsificação de documento particular.

O remédio



A cetamina, embora aprovada para uso em animais de grande porte, tem sido cada vez mais empregada como droga recreativa, especialmente em festas clandestinas, provocando efeitos psicoativos severos. Entre os efeitos colaterais estão a dissociação mental, alucinações, dependência química e, em casos extremos, morte.