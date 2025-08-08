Metrô fecha todas as estações nesta sexta-feira

Segundo o perfil do Metrô-DF, as equipes de manutenção estão atuando para identificar as causas da falha e restabelecer o sistema - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Nesta sexta-feira (8/8), após uma falha no sistema de energia elétrica, todas as estações do Metrô-DF foram temporariamente fechadas. Em nota no perfil oficial nas redes sociais, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) se posicionou sobre o ocorrido.

A companhia ainda não informou o prazo de retorno para do sistema, mas as equipes de manutenção estão atuando no momento. Também não foi informada a causa do problema na energia.

O perfil oficial do Metrô-DF soltou uma nota em relação aos problemas do sistema elétrico (foto: Divulgação (Metrô-DF))

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Correio aguarda mais informações para atualização da matéria.