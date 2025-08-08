Faccionado que promoveu tribunal do crime contra feminicida é capturado

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e policiais civis da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) capturaram, nesta sexta-feira (8/8), Raimundo Emilio Castro Mendes, vulgo “Vavá”, procurado pela Polícia Civil pelo assassinato de Alex Brito Alves da Cruz, 37 anos.

Raimundo é integrante do Comboio do Cão e teria sido o responsável por ordenar a morte de Alex, o autor do brutal duplo homicídio da esposa e da sogra, em Luziânia (GO), ocorrido em maio deste ano. Após matar as mulheres, Alex fugiu, mas foi encontrado um dia depois com marcas de tiro dentro de uma casa, no Recanto das Emas.

A morte de Alex era tratada como um mistério pela Polícia Civil e nenhuma linha de investigação havia sido descartada. Dois meses depois, agentes da 27ª DP descobriram que ele teria sido submetido a um "tribunal do crime" promovido pela facção brasiliense. O motivo: a operação montada para a capturá-lo mobilizou grande aparato de segurança justamente em uma das regiões de maior atuação do grupo.

Raimundo Emilio, membro de alto escalão e pistoleiro da facção, foi detido pelos policiais da CPE no Setor Jardim Brasília, em Águas Lindas de Goiás

O crime

Na madrugada de 14 de maio, Alex matou Andreia de Araújo Marinho, 40, e Maria José de Araújo Marinho, 60, no Setor Dalva IV, em Luziânia. Uma criança que estava na residência foi encaminhada com ferimentos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Alex fugiu após o crime e policiais do DF e de Goiás montaram uma força-tarefa para capturá-lo. Na casa onde ele foi encontrado morto, a Polícia Militar localizou a motocicleta de uma das vítimas do feminicídio, usada na fuga, com uma faca escondida embaixo do banco.