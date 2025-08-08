Após roubos, criminosos morrem em troca de tiros com a PM

Assaltante estava do lado de fora esperando comparsa para dar fuga - (crédito: Cedido ao Correio)

Dois assaltantes foram mortos em confronto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) após roubarem uma drogaria e uma padaria, em Luziânia (GO), no Entorno do DF.

Os assaltos ocorreram por volta das 21h30 de quinta-feira (8/8) e um deles foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram um dos autores em uma moto, do lado de fora do estabelecimento, aguardando o comparsa. Outra câmera mostra a ação: o homem com a arma apontada para a funcionária.

Na fuga, os dois roubaram a padaria e seguiram na motocicleta sentido Jardim Ingá. Os policiais militares já tinham ciência dos crimes e, durante o patrulhamento, avistaram os suspeitos. Segundo a PM, a dupla abriu fogo contra a equipe, que revidou e os acertou. Os criminosos morreram na hora e, no local, foram apreendidas duas armas de fogo, dinheiro, objetos roubados e a moto, também objeto de roubo.