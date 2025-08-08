InícioCidades DF
Confronto

Após roubos, criminosos morrem em troca de tiros com a PM

A dupla assaltou uma padaria e uma drogaria, em Luziânia. Na fuga, foi interceptada pela PM e abriu fogo contra a equipe, que revidou

Assaltante estava do lado de fora esperando comparsa para dar fuga - (crédito: Cedido ao Correio)
Assaltante estava do lado de fora esperando comparsa para dar fuga - (crédito: Cedido ao Correio)

Dois assaltantes foram mortos em confronto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) após roubarem uma drogaria e uma padaria, em Luziânia (GO), no Entorno do DF.

Os assaltos ocorreram por volta das 21h30 de quinta-feira (8/8) e um deles foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram um dos autores em uma moto, do lado de fora do estabelecimento, aguardando o comparsa. Outra câmera mostra a ação: o homem com a arma apontada para a funcionária.

Na fuga, os dois roubaram a padaria e seguiram na motocicleta sentido Jardim Ingá. Os policiais militares já tinham ciência dos crimes e, durante o patrulhamento, avistaram os suspeitos. Segundo a PM, a dupla abriu fogo contra a equipe, que revidou e os acertou. Os criminosos morreram na hora e, no local, foram apreendidas duas armas de fogo, dinheiro, objetos roubados e a moto, também objeto de roubo.

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 08/08/2025 17:45
x