Jovem de 17 anos é executado a tiros após ser perseguido por dupla armada

Um adolescente de 17 anos foi executado a tiros na madrugada desta segunda-feira (11/8), em um suposto acerto de contas, no Setor de Mansões de Sobradinho 2. O caso é investigado pela 35ª Delegacia de Polícia.

De acordo com as primeiras apurações, a vítima, identificada como Luiz Fernando dos Santos de Jesus Noronha caminhava por uma rua ao lado de um rapaz quando foi surpreendido. Dois outros jovens vinham na direção oposta e, ao cruzarem com a vítima, iniciaram a perseguição.

Luiz foi atingido com disparos de arma de fogo e morreu antes mesmo da chegada do socorro. A hipótese da polícia é um possível acerto de contas. Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso.