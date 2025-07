Jovem executado a tiros em Sobradinho trabalhava em distribuidora

Jovem executado a tiros no DF trabalhava em distribuidora no momento do ataque - (crédito: Arquivo pessoal)

O homem executado a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas de Sobradinho 2 era funcionário do estabelecimento. Rafael Rodrigo Bonfim Pires da Silva, 28 anos, trabalhava no local no momento em que foi alvo de diversos disparos de arma de fogo. Uma segunda pessoa que passava pela área foi atingida com tiros nas pernas e socorrida ao hospital.

Momentos antes do crime, Rodrigo chegou a publicar um story no Instagram dentro da distribuidora Gole de Ouro, local onde a vítima trabalhava. Segundo a Polícia Militar, por volta das 23h40 desse domingo (27/7), criminosos passaram pelo local e efetuaram diversos disparos. Rodrigo levou tiros no rosto, tronco e abdômen.

Um outro rapaz foi alvejado nas pernas e foi levado ao hospital pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As circunstâncias do crime são investigadas pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).