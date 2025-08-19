Dia do Ciclista: evento conta com "bicicleata" na Esplanada dos Ministérios

Por: Pedro Areal O Dia Nacional do Ciclista é comemorado em 19 de agosto, desde 2017, em homenagem ao ciclista Pedro Davison, vítima de acidente de trânsito em 2006 no Eixo Sul. Para lembrar a data, o Conjunto Nacional, em parceria com a empresa Pioneira, promoveu hoje (19/8) um evento para os amantes da bicicleta, que contou com uma "bicicleata" pela Esplanada dos Ministérios e uma confraternização com café da manhã no bicicletário do shopping.

O bicicletário do Conjunto Nacional, nomeado de Bicicletário Pedro Davison, é gratuito e fica no estacionamento coberto do shopping. Recebe cerca de 2000 pessoas por ano, oferecendo aos ciclistas água gelada, lugar para descanso e para deixar as bicicletas em segurança. O evento teve como objetivo valorizar o uso da bicicleta como meio de transporte saudável e sustentável, além de reforçar a importância da responsabilidade com ciclistas no trânsito.

A ação contou com a presença da família de Pedro, que comentou sobre a importância da data: “O Dia do Ciclista é um momento de reflexão de que as pessoas têm direito de escolher sua mobilidade, os direitos do ciclista e do pedestre precisam ser respeitados.” disse Beth Davison, mãe do Pedro. Família do ciclista Pedro Davison em frente ao bicicletário (foto: Pedro Areal CB/DA Press)

O pai, Pérsio Davison, comentou sobre como o trágico acidente do filho, atropelado por um motorista embriagado em alta velocidade, abriu os olhos da sociedade para o assunto: “Achamos que o efeito da tragédia, até por toda a repercussão midiática que teve, despertou na população uma conscientização de não aceitar esse tipo de realidade. Hoje, vemos um respeito maior dos motoristas, mas ainda há muitos ciclistas com medo, uma fiscalização eficiente é essencial para mudança desse quadro”.

Para Pérsio, a capital federal tornou-se uma referência para o país na luta pelos direitos dos ciclistas. “Brasília é emblemática nessa questão para o Brasil inteiro. É uma data nacional que significa um momento de reflexão e conscientização.”

Compareceram no evento ainda cerca de 25 pessoas, entre eles, um grupo de ciclistas da Pioneira, empresa de transporte coletivo que atua no DF, formado por motoristas de ônibus e colaboradores, além de integrantes da OnG Rodas da Paz, que luta pelos direitos dos ciclistas desde 2003.