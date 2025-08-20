Operação investiga mulher suspeita de desviar mais de R$ 120 mil de chefes

Na casa da investigada foram apreendidos dois carros, dólares em espécie, um notebook e um celular - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil (PCDF) cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher de 37 anos, investigada por gastar R$ 79 mil no cartão corporativo do escritório de advocacia em que trabalhava. Para tentar ocultar os gastos pessoais, ela teria alterado repetidas vezes a data de vencimento da fatura e postergando a cobrança, dificultando a auditoria mensal.

A investigada também é suspeita de transferir, por meio de fraude, R$ 44 mil para sua conta bancária pessoal. O dinheiro pertencia à empresa onde atuava. Além disso, é investigada, em Minas Gerais, por ficar indevidamente com um notebook emprestado pela companhia para o trabalho.

Na casa da investigada, localizada em Águas Claras, foram apreendidos dois carros, dólares em espécie, um notebook e um celular. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio dos valores existentes nas contas bancárias da mulher. A medida busca o ressarcimento do prejuízo causado à empresa vítima do crime.