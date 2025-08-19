InícioCidades DF
TRÁFICO DE DROGAS

Tráfico de drogas: PF cumpre 50 mandados de prisão e buscas no DF

PF investiga grupo que financia tráfico interestadual de drogas no DF e Entorno. Segundo os policiais, os alvos da operação têm ligação com facção criminosa da capital

A ação da Polícia Federal faz parte da Operação Royal, que busca desarticular o grupo criminoso voltado ao tráfico interestadual de drogas - (crédito: PF/Divulgação)
A Polícia Federal cumpre 50 ordens judiciais, sendo 27 mandados de busca e apreensão, 12 de prisão preventiva e 13 de prisão temporária na manhã desta terça-feira (19/8), no Distrito Federal. A operação tem como objetivo prender um grupo criminoso que atua no tráfico interestadual de drogas e tem ligação com uma facção criminosa que atua no DF.

As investigações revelaram que o grupo formado por ao menos 16 pessoas reuniam contribuições financeiras semanais para financiar a compra e distribuição de drogas na capital e Entorno. Segundo os investigadores, há indícios de lavagem de dinheiro e comércio ilícito de armas de fogo. A Justiça determinou o bloqueio de bens estimado em R$8 milhões.  

A ação fez parte da Operação Royal, que contou com apoio da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam/PMDF) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

 

