Vídeo: PM agride homem em distribuidora na Estrutural

Um policial militar foi filmado agredindo um homem, em frente a uma distribuidora de bebidas, na Estrutural. No vídeo, é possível ver o agente batendo na cabeça da vítima, inclusive, contra a parede, além de derrubá-la no chão com um mata-leão. Veja:

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) afirmou que os policiais foram atacados com pedras, garrafas e latas. “Diante da agressão, houve necessidade do uso da força, com aplicação de instrumentos de menor potencial ofensivo, para dispersar os agressores e restabelecer a ordem pública”, destacou a corporação. Um homem foi detido por desacato e encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).

Segundo a PMDF, a tropa foi acionada na segunda-feira (18/7), durante patrulhamento na região, após denúncia de que a distribuidora estaria funcionando fora do horário autorizado e provocando perturbação aos moradores. A corporação destacou que o estabelecimento é reincidente nesse tipo de prática e “costuma encerrar as atividades apenas com a chegada da PMDF e, em algumas ocasiões, volta a abrir após a saída das viaturas”.

A Polícia Militar ressaltou que fará uma apuração rigorosa da conduta de cada agente envolvido, a fim de verificar eventuais desvios. “A instituição reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a correta apuração de todas as ocorrências, sempre orientada pela preservação da vida, pela legalidade e pela confiança da população”, concluiu.