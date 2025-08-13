Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro

Um caminhão bateu na passarela de pedestres perto do viaduto que dá acesso à Cidade Estrutural na manhã desta quarta-feira (13/8) por volta das 06h20. Conforme a Polícia Militar do Distrito Federal, antes de bater na passarela, o caminhão bateu em um carro e uma moto na altura quadra 10 do SCIA, sentido Taguatinga - Plano Piloto.
Após a colisão, o caminhão atravessou o canteiro e bateu na base da passarela, invadindo a pista oposta. O motorista informou aos policiais que foi fechado por um carro antes da sequência colisões.
A passarela foi interditada, e segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal a Defesa Civil fará análise do impacto do acidente na estrutura.
O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido ao Hospital de Base de Brasília. O estado dele é estável.
O acidente gerou grande congestionamento na Estrutural e apenas uma das vias está liberada.
O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fauzi Nacfur Júnior informou que um engenheiro da autarquia esta no local do acidente para avaliar se a pasarela oferece risco aos pedestres e aos motoristas. Além disso, uma equipe vai fazer a escora da estrutura.
Jaqueline FonsecaSUB-EDITOR I
Pós-graduada em jornalismo investigativo com 10 anos de experiência na cobertura política, econômica, judicial e local. Vencedora dos prêmios: Fenacor 2017, Fiero 2017 e MPRO 2016