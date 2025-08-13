InícioCidades DF
TRÂNSITO

Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro

Trânsito está travando e fluxo segue em apenas uma via; Passarela está interditada e deverá passar por análise da Defesa Civil

Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro na manhã desta terça-feira (13/8) - (crédito: Reprodução )
Caminhão bate em passarela de pedestres na Estrutural após acidente com carro na manhã desta terça-feira (13/8) - (crédito: Reprodução )

Um caminhão bateu na passarela de pedestres perto do viaduto que dá acesso à Cidade Estrutural na manhã desta quarta-feira (13/8) por volta das 06h20. Conforme a Polícia Militar do Distrito Federal, antes de bater na passarela, o caminhão bateu em um carro e uma moto na altura quadra 10 do SCIA, sentido Taguatinga - Plano Piloto. 

Após a colisão, o caminhão atravessou o canteiro e bateu na base da passarela, invadindo a pista oposta. O motorista informou aos policiais que foi fechado por um carro antes da sequência colisões. 

A passarela foi interditada, e segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal a Defesa Civil fará análise do impacto do acidente na estrutura. 

O motorista do carro ficou ferido e foi socorrido ao Hospital de Base de Brasília. O estado dele é estável. 

O acidente gerou grande congestionamento na Estrutural e apenas uma das vias está liberada. 

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fauzi Nacfur Júnior informou que um engenheiro da autarquia esta no local do acidente para avaliar se a pasarela oferece risco aos pedestres e aos motoristas. Além disso, uma equipe vai fazer a escora da estrutura. 

 

Por Jaqueline Fonseca e Adriana Bernardes
postado em 13/08/2025 07:43 / atualizado em 13/08/2025 07:45
