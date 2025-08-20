Teatro de bonecos representa história de Brasília em Planaltina

Com 42 anos de trajetória no teatro de bonecos, o grupo Bagagem Cia de Bonecos, do Gama, leva ao público de Planaltina o espetáculo Brasília – Uma História, neste fim de semana. A montagem faz parte do projeto Manutenção Bagagem Cia de Bonecos, que circula por 10 cidades do Distrito Federal, com apresentações gratuitas e voltadas para todas as idades. A próxima apresentação será em Planaltina, em 23 e 24 de agosto.

A apresentação é protagonizada pela personagem Dona Passinha, uma senhora bem-humorada que revisita a construção da capital com um olhar afetivo. A história conta com elementos do imaginário popular e referências a personagens históricos, como Juscelino Kubitschek, Sarah Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lucio Costa, que ajudam a enriquecer o enredo.

O espetáculo presta homenagem a figuras emblemáticas da cultura brasiliense, como Mestre Zezito, palhaço; e Seu Teodoro, do Bumba Meu Boi. Voltada para o público infantil, a peça promove conhecimento histórico por meio da linguagem lúdica do teatro de bonecos. “É um convite para que as novas gerações conheçam de forma leve e divertida a história de Brasília, com humor e poesia”, afirma a gestora do grupo, Leda Carneiro.

Serviço:

23 de agosto (sábado) – comunidade Mestre D’armas, Praça Águas Emendadas, às 17h

24 de agosto (domingo) – DVO de Planaltina,próximo ao parquinho infantil, às 17h

Classificação: Livre

Entrada franca



* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho