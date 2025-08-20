SQS 106 celebra memória de Brasília com inauguração de placas históricas

Placas históricas que serão inauguradas na SQS 106 - (crédito: Associação de Moradores da SQS 106)

por Walkyria Lagaci*

A comunidade da SQS 106 recebe, no sábado (30/8), a instalação de placas históricas comemorativas na quadra, em cerimônia de inauguração do projeto Passos Pioneiros, promovido pelo Arquivo Público do Distrito Federal.

O projeto irá promover obras de revitalização para preservar a memória histórica da capital, que serão realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF).

Pioneiros da capital federal estarão presentes na solenidade. Muitos deles se estabeleceram na quadra em 1958, durante o período do acampamento inicial na construção de Brasília.

A cerimônia, aberta ao público, representa um marco histórico e cultural da cidade, com a presença de testemunhas vivas do desenvolvimento e do crescimento da cidade.

* Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho