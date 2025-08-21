Vídeo: mulher é atacada por cães na rua em Ceilândia Norte

Mulher é atacada por cães no Setor O - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher foi atacada por cães em situação de rua no Setor O, em Ceilândia. O momento, ocorrido na tarde de quarta-feira (20/8), foi registrado por uma pessoa que estava próxima. Nas imagens, é possível ver a vítima caída no chão enquanto os animais a mordem em várias partes do corpo.

Veja:

Um motorista, identificado como Rodrigo, que passava pelo local tentou socorrê-la, avançando com o carro sobre o canteiro e buzinando para afastar os cães. Em suas redes sociais, Rodrigo conta que, quando viu a situação, não pensou duas vezes antes de ajudar. "Eu só comecei a buzinar e joguei o carro no canteiro pra tentar ajudar a moça", afirma. A mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com ferimentos nos braços, pernas e costas.

O caso reacende o alerta sobre os riscos da presença de animais em situação de rua. Dados da Polícia Civil apontam que os ataques cresceram 42% entre 2021 e 2024, passando de 198 registros para 281 no ano passado. Ceilândia, Plano Piloto, Samambaia, Planaltina e Taguatinga são as cidades com o maior número de casos.