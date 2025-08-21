Vídeo mostra últimos momentos de jovem que morreu em acidente com BMW

Um vídeo obtido pelo Correio mostra os últimos momentos de Maria Eduarda Pinheiro, 21 anos, a jovem que morreu em um grave acidente de carro, na manhã desta quinta-feira (21/8), na BR-020, na descida do Colorado, perto do Taquari. Madu, como era conhecida, estava em uma BMW com outras três jovens e o condutor, Flávio Viana, 23.

As imagens foram feitas dentro de uma lancha, no Lago Paranoá, local onde o grupo se reuniu para festejar. A festa, regada a bebidas alcóolicas, estava marcada para as 16h, mas Maria, Flávio e as outras mulheres chegaram ao local por volta das 18h. Eles permaneceram até as 4h de quinta-feira. No vídeo, registrado por volta das 2h, Madu aparece dançando ao lado de outra jovem (veja abaixo).

Sem se identificar, uma testemunha, que voltou para casa em outro carro, contou ao Correio que, após a festa, os jovens resolveram ficar andando pela orla. “Quando eu saí de lá, não estava todo mundo no carro do Flávio. Tinha só uma a duas pessoas com ele. Não sei como foi parar todo mundo no mesmo carro”, afirmou.

Acidente

Os bombeiros foram acionados por volta das 9h30. A morte de Maria Eduarda foi atestada no local. Uma testemunha afirmou que o veículo fazia ziguezague na pista. As investigações vão determinar se o condutor ingeriu ou não bebida alcoólica. Ele está internado no Hospital de Base em estado grave.

A perícia da Polícia Civil vasculhou a região em busca de pistas que desvendem as causas da capotagem. O IML chegou às 11h13 para fazer o traslado do corpo de Maria Eduarda ao Instituto de Medicina Legal.