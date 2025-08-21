Quem é a jovem morta em acidente de BMW no Colorado

A jovem que morreu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (21/8), na BR-020, na descida do Colorado, perto do Taquari, é Maria Eduarda Pinheiro, de 21 anos. Ela e outras quatro mulheres estavam como passageiras em uma BMW 125I. O veículo era conduzido por Flávio Viana, internado em estado grave no Hospital de Base.

O Correio apurou que o grupo de jovens marcou um passeio em uma lancha, no Lago Paranoá. A festa, regada a bebidas alcóolicas, estava marcada para as 16h, mas Maria, Flávio e as outras quatro mulheres chegaram ao local por volta das 18h. Eles permaneceram até as 4h da madrugada.

Sem se identificar, uma testemunha, que voltou para casa em outro carro, contou ao Correio que, após a festa, os jovens resolveram ficar andando pela orla. “Quando eu saí de lá, não estava todo mundo no carro do Flávio. Tinha só uma a duas pessoas com ele. Não sei como foi parar todo mundo no mesmo carro”, afirmou.

Acidente

Os bombeiros foram acionados por volta das 9h30. A morte de Maria Eduarda foi atestada no local. Uma testemunha afirmou ao Correio que o veículo fazia ziguezague na pista. As investigações vão determinar se o condutor ingeriu ou não bebida alcoólica.

Três das meninas foram levadas ao Hospital de Sobradinho; uma para o hospital do Paranoá; e Flávio para o Base, onde segue em estado grave.

A perícia da Polícia Civil vasculhou a região em busca de pistas que desvendem as causas da capotagem. O IML chegou às 11h13 para fazer o traslado do corpo de Maria Eduardo ao Instituto de Medicina Legal.

