Motorista é condenado por atirar em ciclista após discussão no trânsito

A Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião obteve, nesta quinta-feira (21/8), a condenação de Dick Alves de Souza. Ele é acusado de tentar matar, com um tiro nas costas, um ciclista após uma briga de trânsito. O crime ocorreu em 20 de fevereiro do ano passado.

No dia do crime, por volta das 13h40, o ciclista pedalava no meio da rua, em frente a um supermercado de São Sebastião, quando Dick, em um carro, o ultrapassou sem respeitar a distância mínima de 1,5m, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O ciclista, então, desviou do veículo com uma manobra defensiva e questionou a atitude do motorista. Segundo as investigações da época, Dick, incomodado com a queixa, iniciou uma discussão.

Aproveitando que o ciclista virou-se de costas para ir embora, o autor abriu fogo e disparou um tiro nas costas da vítima.

Sentença



Os jurados acataram as qualificadoras apontadas pela Promotoria: motivo fútil, a vítima, que estava trafegando em via pública de bicicleta, reclamou com Dick após ele passar com seu carro “tirando um fino”; e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, assim que o ciclista virou de costas, o réu efetuou disparo de arma de fogo.

Na sentença, o juiz de direito destacou que “o fato foi praticado no trânsito, espaço de convívio massificado e inevitável, no qual pessoas de idades, temperamentos e vulnerabilidades diversas compartilham a via pública sob um dever objetivo de cuidado, tolerância e autocontenção”. O magistrado acrescentou que “quebrar essa paz mínima, convertendo um desacordo banal, em ambiente aberto e movimentado, em violência letal, é mais reprovável do que agir às escondidas, pois rompe o pacto de civilidade indispensável à convivência, multiplica riscos difusos a terceiros, semeia medo, corrói a confiança social e abala a sensação de segurança coletiva”.

Antecedentes



Em março de 2015, Dick foi sentenciado por cometer uma tentativa de homicídio contra um homem, em 26 de novembro de 2009, na estrada próxima ao Parque de Exposições, Bela Vista, em São Sebastião. Como consta nos autos do processo, ele a então namorada armaram uma emboscada para a vítima.

