Motorista alcolizado que matou jovem no Guará é condenado a 12 anos de prisão

O Tribunal do Júri do Guará condenou, nesta quinta-feira (21/8), Vinícius Couto Farago a 12 anos de prisão em regime fechado pelo atropelamento que resultou na morte de Matheus Menezes de Assunção Nunes, de 25 anos. O crime ocorreu em 16 de janeiro de 2022, quando a vítima atravessava uma faixa de pedestre no Guará 2.

Segundo as investigações, Vinícius conduzia o veículo em alta velocidade e sob efeito de álcool. Imagens reunidas pela Polícia Civil mostraram o réu em um bar do Núcleo Bandeirante minutos antes do acidente. Um vídeo gravado por testemunha ainda flagrou o acusado deixando o local com uma garrafa de cerveja na mão — manobra interpretada pelos investigadores como tentativa de alegar que teria consumido bebida apenas após o atropelamento.

Matheus Menezes, de 25 anos, foi atropelado por um carro e morreu, na altura da QE 30 do Guará 2 (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Vinícius foi denunciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e respondia ao processo em liberdade. A morte de Matheus gerou forte comoção na comunidade do Guará, que desde o início do caso passou a cobrar Justiça.

Meses após o crime, o condenado também foi preso na operação Huracán, que apurou um esquema de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. A investigação levou à prisão de outras pessoas, entre elas o influenciador digital Kleber Moraes, conhecido como “Klebim”, do canal Estilo Dub.