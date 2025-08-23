OAB/DF lança campanha de doação de sangue em apoio ao Hemocentro

Segundo o Hemocentro, a redução nas doações registrada neste período compromete a manutenção dos estoques, fundamentais para o atendimento hospitalar no DF - (crédito: PAULO H CARVALHO)

Com estoques de sangue em níveis baixos neste mês de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB/DF) inicia, na próxima segunda-feira (25/8), uma campanha de doação em apoio à Fundação Hemocentro de Brasília. A iniciativa também marca as ações da instituição em celebração ao Mês da Advocacia.

Segundo o Hemocentro, a redução nas doações registrada neste período compromete a manutenção dos estoques, fundamentais para o atendimento hospitalar no DF. A campanha da OAB/DF busca ampliar a coleta e, sobretudo, conscientizar a comunidade sobre a relevância do gesto.



O evento de abertura será realizado na segunda-feira (25/8), às 9h30, na sede do Hemocentro, localizada na Asa Norte. A campanha ocorrerá entre os dias 25 e 29 de agosto, com doações programadas ao longo da semana.

De acordo com a organização, a proposta é reforçar o sentimento de responsabilidade coletiva. “Nós, cidadãos, somos responsáveis pelo nosso próximo e ninguém pode ficar de fora dessa campanha de conscientização”, destaca a OAB/DF.

A instituição também lembra que o Hemocentro precisa do apoio da comunidade, especialmente diante da queda nas doações durante o mês de agosto.