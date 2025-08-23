Temperatura no DF pode chegar a 30°C com umidade a 15%

O clima seco no Distrito Federal continua durante este final de semana, sobretudo neste sábado (23/8), com temperaturas que devem variar de 13°C a 30°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade mínima pode chegar a 15%, enquanto a máxima fica na casa dos 50%.

Até poucos dias atrás, o frio era o grande terror dos brasilienses. Agora, a população enfrenta um calor daqueles, especialmente durante a tarde, quando os índices relacionados à umidade relativa do ar tendem a cair. Nesta sexta (22), o Inmet emitiu um alerta vermelho para a baixa umidade no Distrito Federal.



Dessa forma, diante do clima seco que vem assolando a cidade, algumas recomendações são necessárias, pensando, justamente, no cuidado com a saúde. Manter a hidratação, evitar atividades físicas intensas sob o sol forte e não atear fogo em terrenos — uma vez que os riscos de incêndios estão elevados — estão entre as principais dicas.



Para ficar atento:



Capriche na hidratação e não dispense o protetor solar;

Vista roupas leves e considere sair de casa com um guarda-chuva, para evitar a exposição direta ao sol;

Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia (entre às 10h e às 16h), pois a respiração intensa aumenta a inalação de partículas poluentes;

Use máscaras de proteção, como as do tipo N95, que ajudam a filtrar partículas finas e irritantes presentes no ar;

Evite a utilização de produtos de limpeza com odores fortes, velas e incensos, que podem piorar a qualidade do ar e aumentar a irritação nas vias aéreas;

Use colírios lubrificantes nos olhos, que ajudam a proteger contra o ressecamento. Óculos de sol também são recomendados;

Tenha atenção ao manuseio de fogo. Afinal, ninguém aguenta mais incêndios e queimadas, não é?