Temperatura no DF pode chegar a 30°C com umidade a 15%

Diante do clima seco na capital federal, manter a hidratação é uma das recomendações necessárias para cuidar da própria saúde

Calor e clima seco permanecem no Distrito Federal - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O clima seco no Distrito Federal continua durante este final de semana, sobretudo neste sábado (23/8), com temperaturas que devem variar de 13°C a 30°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade mínima pode chegar a 15%, enquanto a máxima fica na casa dos 50%.

Até poucos dias atrás, o frio era o grande terror dos brasilienses. Agora, a população enfrenta um calor daqueles, especialmente durante a tarde, quando os índices relacionados à umidade relativa do ar tendem a cair. Nesta sexta (22), o Inmet emitiu um alerta vermelho para a baixa umidade no Distrito Federal. 

Dessa forma, diante do clima seco que vem assolando a cidade, algumas recomendações são necessárias, pensando, justamente, no cuidado com a saúde. Manter a hidratação, evitar atividades físicas intensas sob o sol forte e não atear fogo em terrenos — uma vez que os riscos de incêndios estão elevados — estão entre as principais dicas. 

Para ficar atento:

  • Capriche na hidratação e não dispense o protetor solar;

  • Vista roupas leves e considere sair de casa com um guarda-chuva, para evitar a exposição direta ao sol;

  • Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia (entre às 10h e às 16h), pois a respiração intensa aumenta a inalação de partículas poluentes;

  • Use máscaras de proteção, como as do tipo N95, que ajudam a filtrar partículas finas e irritantes presentes no ar;

  • Evite a utilização de produtos de limpeza com odores fortes, velas e incensos, que podem piorar a qualidade do ar e aumentar a irritação nas vias aéreas;

  • Use colírios lubrificantes nos olhos, que ajudam a proteger contra o ressecamento. Óculos de sol também são recomendados;

  • Tenha atenção ao manuseio de fogo. Afinal, ninguém aguenta mais incêndios e queimadas, não é?

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 23/08/2025 11:15
