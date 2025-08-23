Caso Maíra Cardi: os riscos de fungos e bactérias nos dentes

Caso de Maíra Cardi é um exemplo de como uma fratura dental pode evoluir para um problema mais sério se não for tratada adequadamente - (crédito: Reprodução/Instagram)

Maíra Cardi, influenciadora digital com mais de 8,9 milhões de seguidores nas redes sociais, anunciou nessa quarta-feira (22/8), que está passando por uma situação delicada relacionada a sua saúde bucal. Esposa de Thiago Nigro, também influenciador, Maíra está grávida e compartilhou com seus seguidores que enfrenta problemas graves decorrentes de uma operação mal sucedida em um dente.



"Há dois anos eu mordi um milho de pipoca, e meu dente trincou, eu fui à dentista resolver o problema, ela fez o que queria… Ela fez algo que não podia, colocou um curativo, mas tinha que ter arrancado o dente, pois ele fraturou até em cima. É como se eu tivesse ficado com uma parede aberta, eu tinha que ter tirado. Logo, o dente inteiro está consumido de bactéria e fungo por dentro, por fora não vemos nada. [...] Pode causar até morte”, relatou em suas redes sociais.

Segundo Brunna Bastos, mestre e cirurgiã-dentista pela Faculdade de Odontologia da USP, especialista da GUM, o caso de Maíra é um exemplo de como uma fratura dental pode evoluir para um problema mais sério se não for tratada adequadamente.

“Quando um dente se trinca de forma tão profunda, como descrito, ele pode acabar comprometendo a parte interna do dente, onde ficam os nervos e a polpa. Nesse tipo de fratura, a solução mais indicada normalmente seria a extração ou o tratamento de canal. Deixar o dente com uma parede aberta, sem o devido tratamento, permite a entrada de bactérias e fungos, como descrito pela influenciadora, o que pode levar à deterioração da estrutura interna do dente. Mesmo que o dente pareça intacto externamente, como relatado pela Maíra, o dano interno pode estar se agravando devido à infecção”, explica a especialista.



Cuidados bucais na gravidez



Os cuidados bucais durante a gravidez são fundamentais tanto para a saúde da mãe quanto para o desenvolvimento do bebê. As mudanças hormonais comuns nesse período podem tornar a gestante mais suscetível a problemas bucais, que, se não tratados, podem resultar em infecções prejudiciais à saúde da mãe e afetar o feto.

De acordo com Brunna, doenças bucais não tratadas podem aumentar o risco de complicações, como parto prematuro. "Condições como gengivite e periodontite liberam substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, o que pode aumentar os riscos para a saúde do bebê", explica.



Durante a gravidez, a gengiva pode se tornar mais sensível devido às alterações hormonais, facilitando o acúmulo de placa bacteriana. Entre os problemas mais comuns estão a gengivite gravídica, caracterizada pela inflamação e sangramento gengival, e a periodontite, que afeta os tecidos de suporte dos dentes e pode resultar em complicações graves.

Além disso, a erosão dentária é um problema frequente em gestantes que enfrentam enjoos e refluxo ácido. "Esses sintomas podem trazer ácido gástrico à boca, prejudicando o esmalte dos dentes e tornando-os mais suscetíveis à sensibilidade e cárie", complementa a especialista.



Infecções silenciosas

Diversas condições relacionadas à saúde bucal podem ser silenciosas e são descobertas apenas em momentos de dor extrema ou quando a área afetada é manuseada de maneira específica. Quando questionada sobre como evitar surpresas desagradáveis, a cirurgiã-dentista esclarece que “é fundamental entender que muitas vezes as infecções bucais podem se desenvolver de forma silenciosa, sem sintomas claros, e acabam se agravando sem que o paciente perceba. A melhor maneira de evitar essas surpresas é manter uma rotina de cuidados preventivos. É recomendado ir ao dentista, de preferência, a cada seis meses. Mesmo que você não tenha dor ou sintomas evidentes, exames de rotina são essenciais. Eles permitem identificar infecções internas, áreas de risco e problemas que não são visíveis a olho nu, como cárie inicial e danos no interior do dente”.

Ela também indica que qualquer dano no dente, como trincas ou desgaste, deve ser tratado imediatamente, pois até pequenas fraturas podem ser portas de entrada para infecções internas. O ideal é agir na prevenção, com visitas periódicas e cuidados diários, para evitar que problemas silenciosos se tornem complicações maiores no futuro. As infecções bucais não tratadas podem, inclusive, evoluir para condições mais graves, com risco de alcançar outras áreas do corpo e até afetar a saúde geral, em casos extremos, levando à morte.