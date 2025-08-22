Pastel de tintureiro: a planta asiática usada para criar a cor azul

Pastel de tintureiro (Isatis tinctoria), é uma planta que era frequentemente usada para a produção do corante azul - (crédito: Wikimedia Commons)

Planta natural do continente ásiatico, o Pastel de Tintureiro (Isatis tinctoria) tem esse nome devido à cor azul-pastel extraída das folhas. Usado a séculos nos “velhos continentes” para produzir corante colorido, é uma planta bienal, ou seja, necessita de dois anos inteiros para completar o ciclo de vida.

Ela é da família das Brassicáceas cujas folhas contêm um precursor do pigmento do índigo, sendo esse um dos motivos da cor azul. Durante a Idade Média e a Renascença, foi amplamente cultivada na Europa para a produção da tintura. O corante caiu em desuso, após a invenção de corantes sintéticos e com a descoberta do anil, planta que também produz o corante azul.

Por ser uma planta que já está há muito tempo sendo manipulada pelos humanos, não é difícil encontrá-la nas planícies da Ásia central e até mesmo em algumas regiões da Europa. Para a extração do corante com mais eficiência, é necessário colher as folhas entre os meses de junho e setembro.

Entre maio e setembro, o Pastel de Tintura produz pequenas flores amarelas agrupadas em ramos. Já a germinação acontece facilmente em lugares de clima temperado. Por ser uma planta herbácea, seu porte é pequeno, não podendo passar dos dois metros de altura.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori