Vídeo mostra atropelamento de adolescentes em patinete ao cruzar sinal fechado

Vídeo mostra momento em que dois adolescentes de 16 anos foram atropelados - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma câmera de um carro que passava pela W3 Sul, na altura da 505/705, registrou o momento em que dois adolescentes de 16 anos, que estavam em um patinete elétrico, foram atropelados por um veículo. Nas imagens, é possível ver que o sinal estava aberto para os carros — e, consequentemente, fechado para pedestres. O Ford Ka branco acelera e atinge a dupla, que aparece junta sobre o patinete.

Veja:

Uma das vítimas apresentava fratura na perna esquerda e sangramento na cabeça. A outra foi encontrada consciente, mas desorientada, com suspeita de traumatismo cranioencefálico. Ambos já tiveram alta. A motorista do veículo, de 31 anos, não se feriu.

A empresa JET, responsável pelo empréstimo de patinetes, informou que todas as viagens de patinete elétrico contam com seguro para acidentes de trânsito, com um plano gratuito e outro pago, que amplia a cobertura. De acordo com a empresa, é garantido o auxílio de saúde e responsabilidade civil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Secretaria de Mobilidade (Semob) afirmou monitorar o serviço de patinetes e bicicletas compartilhadas no DF e notifica as empresas sempre que há irregularidades. Disse, ainda, que a empresa JET mantém uma equipe de colaboradores nos principais pontos de fluxo de patinetes elétricos para coibir quaisquer práticas irregulares.