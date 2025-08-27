Dois adolescentes em um patinete elétrico são atropelados na W3 Sul

Dois adolescentes, que andavam de patinete, são atropelados na W3 Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)

No início da tarde desta quarta-feira (27/8), dois adolescentes que estavam em um patinete elétrico foram atropelados por um Ford Ka branco, na W3 Sul, na altura das quadras 505/705.

As vítimas têm 16 anos. Uma das jovens estava consciente e orientada, mas com sangramento na cabeça e fratura na perna esquerda. O outro adolescente também estava consciente, porém desorientado e com suspeita de traumatismo cranioencefálico. A motorista, uma mulher de 31 anos, não se feriu.

Ambos os jovens foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF). Duas faixas da via foram parcialmente interditadas para o atendimento e a ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar.

Desde abril deste ano, o Hospital de Base (HBDF) registrou um total de 34 acidentes envolvendo patinetes elétricos. Com o ocorrido de hoje, esse número salta para 35.

O levantamento, realizado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF), mostra que, após o pico de 11 ocorrências em abril, o número de atendimentos caiu nos meses seguintes, registrando seis em maio e seis em junho. A tendência de queda continuou em agosto, com quatro casos atendidos até o dia 19.