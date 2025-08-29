Memorial do Tribunal de Justiça é reinaugurado com maior acessibilidade

Walkyria Lagaci* — O Memorial TJDFT — Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte foi reinaugurado nesta sexta-feira (29/8). A cerimônia no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teve a presença de autoridades locais e nacionais. Coube ao primeiro vice-presidente da Corte, desembargador Roberval Belinati, e ao corregedor da Justiça do Distrito Federal, desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, o descerramento da placa.

A placa foi descerrada pelo primeiro vice-presidente da Corte, desembargador Roberval Belinati (D), e pelo corregedor da Justiça do DF, desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (foto: Gabriel Braga/TJDFT)

Belinati expressou admiração pelo espaço. "O Memorial TJDFT é mais do que um espaço de lembrança. É um elo entre passado, presente e futuro. É onde a história se encontra com a arte, onde a memória institucional se transforma em inspiração para as novas gerações de magistrados, servidores, estudantes e cidadãos, destacou.

Reinauguração do Memorial do TJDFT (foto: Gabriel Braga/TJDFT)

Mário-Zam Belmiro Rosa prestou homenagem à desembargadora Lila Pimenta Duarte (1923-2002), que dá nome ao espaço. "Uma mulher à frente do seu tempo, em uma época em que não era fácil para uma mulher ocupar cargos elevados.

Acervo

O antigo espaço era localizado no décimo andar do Bloco A do Fórum de Brasília, o que dificultava o acesso e a visualização para os visitantes. Com a mudança, o Memorial agora se encontra no térreo, na entrada principal do edifício.

Acervo do Memorial do TJDFT reúne peças artísticas e históricas, livros e processos judiciais de repercussão (foto: Gabriel Braga/TJDFT)

O acervo reúne 162 peças artísticas e históricas, que retratam a trajetória da Justiça no DF, além de 200 livros. Outro destaque são processos judiciais históricos, como o caso Ana Lídia, o atropelamento de um ciclista por Oscar Niemeyer e o inventário do ex-presidente Juscelino Kubitschek, entre outros.

Acervo do Memorial do TJDFT reúne peças artísticas e históricas, livros e processos judiciais de repercussão (foto: Gabriel Braga/TJDFT)

O local é aberto de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. Visitas guiadas podem ser agendadas por meio do e-mail memoria@tjdft.jus.br. O acervo possui a íntegra digitalizada, que também pode ser acessada de forma virtual e gratuita, a partir de requerimento ao TJDFT.

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso



