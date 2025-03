Desembargador Mário Zam Belmiro Rosa lança livro de memórias nesta terça

Nesta terça-feira (18/3), o desembargador Mário Zam Belmiro Rosa, Corregedor da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, realizará o lançamento de seu mais recente livro, intitulado A Força do Amor em Poesia. Esta obra reflete as experiências de Mário, entrelaçando dores e amores em métricas poéticas. O prefácio é assinado pelo 1º Vice-Presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati, que descreve o livro como uma profunda imersão. O evento será aberto ao público, permitindo que todos tenham a oportunidade de prestigiar o desembargador, no Espaço Flamboyant do TJDFT, situado no 10º andar do Fórum de Brasília.



A obra revisita as memórias do escritor, desde a infância em Minas Gerais até sua trajetória no serviço público na capital. Para explorar a riqueza de sua história, Mário incorpora diversas linguagens poéticas ao livro, incluindo quadrinhas líricas, religiosas e familiares. Cada poema é uma janela para suas vivências, e as palavras escolhidas revelam não apenas suas emoções, mas também as lições aprendidas ao longo de sua jornada. Mário utiliza a poesia como um instrumento de conexão, enfatizando a importância do amor em suas múltiplas formas, desde o amor familiar até o amor pela justiça e pela humanidade.

Além disso, o lançamento contará com uma sessão de autógrafos com o desembargador, que compartilhará suas inspirações e o processo criativo que culminou na escrita deste livro. Os presentes terão a oportunidade de interagir e fazer perguntas, criando um ambiente de proximidade e troca cultural. Espera-se que este evento não apenas celebre a literatura, mas também inspire novos escritores e amantes da poesia a explorar suas próprias histórias e emoções através da escrita.

Serviço

A força do amor na poesia

De Mário Zam Belmiro Rosa. Lançamento nesta terça-feira (18/3), a partir das 18h30

Espaço Flamboyant, no TJDFT no 10º andar do Fórum de Brasília.