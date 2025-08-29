Primeira mulher trans das Forças Armadas é cidadã honorária de Brasília

Maria Luiza da Silva, a primeira mulher trans reconhecida oficialmente na história das Forças Armadas brasileiras, recebeu o título de Cidadã Honorária de Brasília. A homenagem ocorreu no plenário da Câmara Legislativa (CLDF), na noite desta sexta-feira (29/8).

A homenagem reuniu parlamentares, autoridades e representantes da comunidade LGBTQIAPN+. A cada lembrança de sua trajetória, Maria Luiza foi aplaudida de pé. “É um reconhecimento da minha luta, mas que vai muito além de mim. Representa o esforço de tantas outras pessoas trans que buscam igualdade, respeito no trabalho e garantia de direitos”, disse a militar, que serviu mais de duas décadas na Força Aérea Brasileira (FAB).

Autor da proposta, o deputado distrital Fábio Félix (PSol) destacou que a homenagem tem efeito simbólico, mas também prático. “Um título de cidadã honorária pode parecer apenas simbólico, mas tem grande impacto porque mostra que essas pessoas não podem ser mantidas na invisibilidade. Elas existem, têm histórias e merecem visibilidade”, afirmou.

Já a advogada e oficial superior reformada da Marinha Bianca Figueira classificou a homenagem como um ato de reparação. “Essa homenagem supre uma retratação que deveria ter sido feita pela Força Aérea e pelo Estado brasileiro. A história da Maria Luiza não é apenas uma trajetória pessoal, mas um marco histórico para todas nós, militares trans”, declarou.