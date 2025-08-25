Presidente do TRT-10 recebe título de Cidadão Honorário de Brasília

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizou, nesta segunda-feira (25/8), sessão solene para conceder o título de Cidadão Honorário de Brasília ao desembargador José Ribamar Oliveira Lima Júnior, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10).

Natural de São Luís (MA), Ribamar mudou-se para Brasília em 1981, acompanhado dos pais e das irmãs. Na capital federal, viveu a adolescência e a juventude, formou-se em Direito pelo UniCeub e, em 1992, foi aprovado, em primeiro lugar, no 7º concurso da magistratura do TRT-10.

A cerimônia contou com a presença da esposa, Maria de Jesus, carinhosamente chamada de “Je”, e do filho Gustavo Henrique. Emocionado, o desembargador lembrou a aprovação do Plano Diretor Municipal (PDL), apresentado pelo presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), que tornou possível a homenagem. "Agradeço aos deputados desta Casa Legislativa, cujos votos permitiram a aprovação da proposição que se materializa nesta solenidade. Também sou profundamente sensibilizado pela generosidade das palavras dos amigos que aqui estão, registros que ficarão não apenas nos anais desta sessão, mas também na minha mente e no meu coração."

O vice-presidente do TJDFT, Roberval Belinati, destacou a dedicação do homenageado. “A posse do desembargador José Ribamar na presidência do TRT foi uma das maiores solenidades que presenciei na Justiça do Trabalho. Parabéns por construir uma trajetória exemplar, marcada pelo estudo, pela ética e por uma conduta afável que lhe renderam o respeito de seus pares e o carinho da sociedade do Distrito Federal.”

O juiz Luiz Fausto Marinho de Medeiros também exaltou a trajetória do colega. “Ribamar, meu amigo Ribinha, construiu sua história em Brasília sob a bênção dos pais, Lima e Benedita. Teve um filho, plantou árvores no Cerrado e escreveu sua obra, deixando um legado de honra e orgulho na cidade que ama. O jovem que trocou as lições maranhenses pelas margens do Paranoá trouxe coragem, humanismo, firmeza de espírito e grandeza de caráter.”

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Manoel de Andrade, ressaltou o caráter democrático da homenagem. "Hoje celebramos um grande soldado da democracia, o doutor José Ribamar. Esta não é apenas uma homenagem pessoal, mas um tributo à própria Casa Legislativa, que simboliza o civismo e a civilidade indispensáveis à democracia. Trazer para este espaço uma figura do mundo jurídico, comprometida com o direito e com a Justiça do Trabalho, reforça a importância do diálogo e da representatividade do parlamento, que é, acima de tudo, a Casa do Povo."









Trajetória na magistratura

Graduado em Direito pelo UniCeub, José Ribamar iniciou a carreira como juiz titular da 11ª e da 21ª Varas do Trabalho de Brasília. Também exerceu o cargo de diretor do Foro Trabalhista da capital. Em 2007, foi promovido a desembargador do TRT-10 pelo critério de merecimento.